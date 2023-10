Illertissen/Vöhringen

12:00 Uhr

Umfrage: Denken Sie bei diesem Wetter schon an den Winterreifenwechsel?

Plus Im Kalender steht Oktober, das Wetter fühlt sich aber sommerlich an. Ist es Zeit für den Reifenwechsel? Das sagen Passantinnen und Passanten im Kreis Neu-Ulm.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Es ist Oktober und somit die Jahreszeit, in der Fachleute den Reifenwechsel für die Wintermonate empfehlen. Von Oktober bis Ostern, so lautet die bekannte Faustregel, sollten Winterreifen montiert sein. Dabei überrascht die Natur in der Region seit Wochen tagsüber mit sommerlichen Temperaturen. Doch nachts wird es bereits empfindlich kalt oder rutschig. In unserer Umfrage in Vöhringen und Illertissen wollten wir wissen: Denken Sie bei diesem Wetter schon an Winterreifen?





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen