Die Volkshochschule im Kreis Neu-Ulm öffnet ihre Türen

Neue Räume, Dozenten und Einblicke in verschiedene Kurse: Das erwartet die Besucher beim Tag der offenen Türe der Volkshochschule am 14. Mai.

Lange Zeit hieß es auch für die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm: Abstand halten und abwarten, bis die Corona-Pandemie wieder mehr Nähe zulässt. Inzwischen ist wieder deutlich mehr möglich - deswegen wagt sich die Volkshochschule mit ihrer Geschäftsstelle in Illertissen nun auch daran, bei einem Tag der offenen Tür ihre Arbeit vorzustellen.

Volkshochschule in Illertissen: Dozenten stellen sich vor

In der Geschäftsstelle stellen sich am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 14 Uhr auch einige der Dozenten persönlich vor. Auch wer die Vhs schon kennt, wird Neues entdecken können, denn neben den bisherigen Schulungsräumen sind seit diesem Semester zwei weitere helle Unterrichtsräume eingerichtete worden, in denen vorwiegend Gesundheitskurse stattfinden.

Den Tag der offenen Tür eröffnen um 10 Uhr Bürgermeister Jürgen Eisen und Landrat Thorsten Freudenberger mit ihren Grußworten. Danach gibt es verschiedene Mitmachkurse und Schminktipps. Auf die Besucher warten eine kulinarische Reise durch die Vhs-Kochkurse mit verschiedenem Fingerfood, eine Ausstellung verschiedener Kunstwerke aus den Kreativkursen sowie Kinderbetreuung mit Malecke, Kinderschminken und Kuschelmärchenecke. (rjk)

Lesen Sie dazu auch