Illertissen

06:30 Uhr

Volkshochschule plant Seniorenprogramm in Illertissen

Ausflüge, Computerkurse oder Sport: Die Vhs Neu-Ulm plant in Illertissen ein Seniorenprogramm.

Plus Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm plant in Illertissen ein Seniorenprogramm. So soll das Pilotprojekt gestaltet sein.

Von Manuela Rapp

Die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Neu-Ulm will spezielle Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren anbieten. Der "Versuchsballon", wie Bürgermeister Jürgen Eisen ( CSU) das Programm "Älter werden in Illertissen" nennt, soll in der zweiten Jahreshälfte steigen. Vhs-Geschäftsführerin Carolin Gehring stellte das Projekt im jüngsten Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss vor. Das Kursangebot ist vielfältig gestaltet.

