Live im Sperrbezirk startet: Voller Marktplatz beim Konzert von The Bombs

Lokal Mit Rockabilly und Countrymusik startet endlich die Reihe "Live im Sperrbezirk" nach langer Pause wieder. Das Illertisser Publikum hat die Freiluftkonzerte vermisst.

Susanne Schewetzky wurde für Ihren Mut belohnt: Während in der Mittagszeit noch strömender Regen über den Marktplatz fegte, hatte sie schon entschieden, zum ersten Mal seit drei Jahren die Veranstaltungsreihe „Live im Sperrbezirk“ wieder anlaufen zu lassen. Und tatsächlich sollten sämtliche Wetterprognosen Recht behalten, die für den Freitagabend strahlenden Sonnenschein vorhergesagt hatten. Beim Konzert von The Bombs war der Marktplatz voll.