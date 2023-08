Illertissen

Vom FSJ zur Ausbildung: Warum sich Lilli für die Pflege entschieden hat

Lilli Müller hat ihr FSJ in der Pflegeeinrichtung IllerVita in Illertissen gemacht. Hier ist sie mit Bewohnerin Martha Hatzelmann zu sehen.

Plus Die 16-jährige Lilli lernt in Illertissen Pflegefachfrau. Vorher hat sie Job und Betrieb ausgiebig getestet. Ein Glücksfall angesichts des Fachkräftemangels.

Lilli Müller weiß, was sie will. „Nach diesem Jahr bin ich mir hundertprozentig sicher“, erklärt die 16-Jährige. Im September beginnt sie mit ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau. Die Theorie wird die junge Frau aus Schwendi dabei an der Berufsfachschule für Pflege in Illertissen kennenlernen, den praktischen Teil des Berufs in allen Abteilungen der Einrichtungen, die zur Kreisspitalstiftung Weißenhorn gehören. „Ich freue mich extrem darauf“, sagt sie. Vorausgegangen ist dieser Entscheidung ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Pflegeeinrichtung IllerVita der Kreisspitalstiftung in Illertissen.

Junge Menschen wie Lilli werden gerade auch in Bayern in der Pflege händeringend gesucht. Im Jahr 2022 haben in Deutschland rund 52.100 Auszubildende eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann begonnen – sieben Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr, meldet das Statistische Bundesamt.

