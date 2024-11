Vom Geheimtipp zum Pflichttermin: Advent im Stadl

Mit rund 25 Markt- und Essensständen gehört der Adventsmarkt „Advent am Stadl“ im Illertisser Stadteil Au zu den größeren, vorweihnachtlichen Märkten in der Region. Dabei hat sich das Auer Marktgeschehen über die Jahre für viele Besucher vom Geheimtipp zum Pflichttermin gewandelt. Für den Organisator Markus Geiger sind die heimelige Atmosphäre, günstige und familienfreundliche Preise, ein vielfältiges Waren- und Essensangebot und das gemütliche Beisammensein die Erfolgsfaktoren für den „Advent am Stadl“.

