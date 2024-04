Illertissen

Vom Zipfelbund bis zum Schotten-Einhorn: So war das erste Pubquiz in Illertissen

Rappelvoll war das Café am Markt in Illertissen beim ersten Pubquiz.

Plus Die Rätselrunde im Café am Markt sorgte für rauchende Köpfe, gute Laune und war ein voller Erfolg. Fürs nächste Mal gibt es bereits eine Warteliste.

Von Stefanie Hammer





Zu welchem Land gehört eine Nationalflagge, die weder rechteckig, noch quadratisch ist? Ist das Jahr 2100 ein Schaltjahr? Welche Kommunen gehören zum Zipfelbund Deutschlands? Und wofür steht die Abkürzung DAB? Das sind einige der 40 Fragen, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim "Quiz im Café" lösen durften, das in dieser Art erstmals in Illertissen stattfand. Vierzehn Gruppen traten dabei gegeneinander an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

