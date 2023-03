Von Staatsanwaltschaft gesuchter Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Bei der Kontrolle eines Autofahrers bei Illertissen fallen den Polizisten neben Drogenkonsum noch weitere Verstöße auf. Eine Haftstrafe kann er noch abwenden.

Die Verkehrspolizei Günzburg hat am Mittwochnachmittag einen Kleintransporter auf der A7 bei Illertissen angehalten. Bei der Kontrolle des 25 Jahre alten Fahrers fiel den Beamten laut Polizeibericht zunächst drogentypisches Verhalten auf. Ein Drogenschnelltest zeigte an, dass der Fahrer Kokain konsumiert hatte. Zur Beweissicherung ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Ulm den 25-Jährigen per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Um nicht im Gefängnis zu landen, zahlte der Mann vor Ort eine Geldstrafe im mittleren dreistelligen Bereich.

Mitte 2022 war dem Mann bereits der Führerschein entzogen worden

Als die Beamten wegen der Drogenfahrt eine Anzeige gegen den Mann aufnehmen wollten, machten sie noch eine weitere interessante Entdeckung. Dem Polizeibericht zufolge besaß der 25-Jährige gar keine Fahrerlaubnis mehr. Diese wurde ihm schon Mitte 2022 entzogen. Nun erwarten ihn eine Strafanzeige und ein zusätzliches Fahrverbot. (AZ)