Vorfreude auf den Ferienspaß in Illertissen: Anmeldung startet Ende Juni

In den ersten beiden Augustwochen ist in Illertissen ein Programm für Kinder geplant. Nach zwei Jahren Pause wird es wieder eine Kinderspielstadt geben.

Die Pfingstferien sind so gut wie zu Ende - aber schon jetzt können sich die Kinder auf die Sommerferien freuen. Denn dann ist in Illertissen wieder ein abwechslungsreiches Programm für sie geboten.

Der Ferienspaß findet von Montag, 1. August, bis Freitag, 12. August, statt - also in den ersten beiden Wochen der Sommerferien. Das Angebot richtet sich an Kinder, die zwischen sechs und 13 Jahre alt sind. Für die Eltern ist wichtig: Die Anmeldung startet online am Dienstag, 28. Juni, um 8 Uhr unter www.illertissen.de.

Nach Corona-Pause gibt es wieder einen Ferienspaß in Illertissen

Die Vorbereitungen für den Ferienspaß laufen bereits auf Hochtouren, so Stadtjugendpflegerin Kathrin Grimm. "Die Betreuer, Teamleiter und Stadtjugendpfleger freuen sich riesig darauf." Einer der Gründe: Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es endlich wieder eine Kinderspielstadt geben und das gleich in beiden Wochen. "Wir können sagen, dass nicht nur die Kinder diese in den letzten beiden Jahren vermisst haben, sondern auch das Team des Ferienspaßes", sagt Kathrin Grimm. Es wird also wieder eine kleine Stadt rund um die Bischof-Ulrich-Grundschule eröffnet und von den Kindern mitgestaltet. Dazu wird gekocht, gebacken, gebastelt, gesportelt und vieles mehr.

Auch in diesem Jahr bietet der Familienstützpunkt eine Frühbetreuung an. Er empfängt die Kinder von 7.30 bis 9 Uhr. Der Ferienspaß selbst findet von 9 bis 16 Uhr statt. Der Teilnahmebetrag pro Kind beläuft sich auf 45 Euro die Woche. Für die Frühbetreuung fallen weitere zehn Euro pro Kind und Woche an.

Weitere Informationen: Stadt Illertissen, Büro für Jugendarbeit, Kathrin Grimm unter Telefon 0176/22961500.