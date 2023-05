Während des Jugendtrainings schlägt ein Dieb zu

Ein 16-Jähriger trainiert im Vöhlinstadion in Illertissen. Zeitgleich macht sich ein Dieb in der Umkleidekabine an seiner Tasche zu schaffen.

Nach einem Diebstahl aus einer Umkleidekabine am Vöhlinstadion in Illertissen sucht die Polizei Zeugen. Ein 16-jähriger Jugendspieler hatte sich am vergangenen Freitag um 17.45 Uhr in der Kabine am Stadion in der Gottfried-Hart-Straße umgezogen und begab sich zum Training auf den Sportplatz. Als er gegen 19.30 Uhr wieder in die Kabine kam, stellte er das Fehlen seiner Jacke samt der darin befindlichen Geldbörse fest. Eine sofortige Absuche der näheren Umgebung brachte keinen Erfolg, berichtet die Polizei.

In der Geldbörse befanden sich die persönlichen Dokumente des Geschädigten. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303-96510, zu melden. (AZ)