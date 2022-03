Waldbrandgefahr: Luftbeobachter heben in Illertissen ab

Es ist zu trocken - und die Waldbrandgefahr steigt. Um die Landkreise Neu-Ulm, Unterallgäu und Günzburg im Blick zu haben, sind Luftbeobachter im Einsatz.

Die Waldbrandgefahr steigt wegen der trockenen Witterung von Tag zu Tag: Teile der Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu sind derzeit vom Deutschen Wetterdienst bereits in die Warnstufe 4 von 5 ("hohe Waldbrandgefahr") eingeordnet. Deshalb sind seit Donnerstagnachmittag Luftbeobachter unterwegs. Vom Flugplatz Illertissen aus, einem der drei Stützpunkte der Luftrettungsstaffel Bayern, fliegt eine Maschine, besetzt mit zwei ehrenamtlichen Einsatzkräften.

Die Besatzung besteht aus eigens dafür geschulten Piloten und einem Luftbeobachter der Feuerwehr, des Forstamtes oder der Brandschutzbehörde im Landratsamt. Weitere Stützpunkte im Regierungsbezirk Schwaben sind in Donauwörth-Genderkingen und Kempten-Durach eingerichtet. Der Schutzbereich des Stützpunktes Illertissen umfasst die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu sowie die Nachbarschaft in Absprache mit den dortigen Stützpunkten.

Warnung: Kein Feuer in Waldnähe entzünden!

Die Anordnung der Regierung von Schwaben, die auch die Betriebskosten der Flugzeuge trägt, gilt so lange, bis sich die Wetterlage entscheidend ändert. In den vergangenen Jahren hat die Luftrettungsstaffel Bayern zahlreiche Brände im Entstehungsstadium entdecken und an die Leitstellen der Feuerwehr melden können. So wurde großer Schaden verhindert.

In diesem Zusammenhang warnen Feuerwehr und Behörden dringend davor, im Wald oder in Waldnähe Feuer zu entzünden oder zu rauchen, da der trockene Untergrund sofort in Flammen aufgeht.

Lesen Sie dazu auch