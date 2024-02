Illertissen

Wann gibt es Schuleingangsuntersuchungen im südlichen Landkreis Neu-Ulm?

Schuleingangsuntersuchungen könnten auch in Illertissen stattfinden. Doch wann es so weit ist, steht noch nicht fest.

Plus Landrätin Eva Treu hatte sie angeregt – und die medizinischen Tests für Vorschulkinder in Illertissen sind möglich. Das ist der aktuelle Stand.

Von Sebastian Mayr

Die Schuleingangsuntersuchungen (SEU), bei denen Vorschulkinder auf ihre Schultauglichkeit getestet werden, finden seit diesem Jahr nicht mehr in den Kindergärten, sondern zentral im Landratsamt in Neu-Ulm statt. Die Umstellung hat bei vielen Eltern Ärger hervorgerufen. Im Landkreissüden, von wo aus die Fahrtstrecke besonders weit ist, war die Kritik besonders laut. Landrätin Eva Treu ( CSU) brachte ins Spiel, womöglich könne man zusätzliche Termine in Illertissen anbieten. Was ist aus der Idee geworden?

Am 9. Januar hat es die ersten Untersuchungen gegeben, im März sollen die Kinder in den Grundschulen angemeldet werden. Rund 2000 Untersuchungen sind nach Auskunft des Landratsamts erforderlich, mit Stand vom Mittwochabend haben 111 dieser Tests stattgefunden. Doch schon in der Vergangenheit, als die Fachleute des Gesundheitsamts die Kindergärten besuchten, habe man nicht alle Untersuchungen bis Ende Februar machen können. Die Bescheinigung der SEU kann nachgereicht werden.

