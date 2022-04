Illertissen

vor 49 Min.

War der Frieden von Tussa nur ein Waffenstillstandsabkommen?

An den Frieden von Tussa erinnert in Illertissens Innenstadt ein Denkmal.

Plus In Illertissen haben König Otto und Herzog Liudolf Frieden geschlossen, so die Legende. Jetzt zeigt sich: Der Vorfall könnte sich ganz anders abgespielt haben.

Von Ralph Manhalter

Die Geschichte vom "Frieden von Tussa" kennt in Illertissen jedes Kind, ein Denkmal in der Innenstadt erinnert an den historischen Moment in der Ortsgeschichte. Aber war das wirklich so, wie heute erzählt wird?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen