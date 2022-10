Warum der Frieden von Tussa auch in Südtirol zu sehen ist

Von Wilhelm Schmid - vor 25 Min. Artikel anhören Shape

In einer kleinen Dorfkirche zwischen Bozen und Meran erinnert ein großes Deckenfresko an das historische Ereignis in Illertissen. Wie kam es dazu?

Der „Frieden von Tussa“ hat im Jahr 954 europaweite Bedeutung erlangt. Warum ist aber das einzige bekannte Gemälde mit dem Motiv des historischen Geschehens in einer Südtiroler Dorfkirche zu finden? Wir sind dieser Frage nachgegangen.

