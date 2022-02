Warum der Illertisser Männergesangverein seinen Namen ändert

Plus Der im Jahr 1860 gegründete Illertisser Männergesangverein hat sich für einen neuen Namen entschieden – um mit der Zeit zu gehen. Wie der neue Titel ausgewählt wurde.

Den traditionsreichen Männergesangverein Illertissen wird es künftig nicht mehr geben. Den MGV aber schon. Wie das sein kann? Gendern heißt das Gebot der Stunde. Aus dem Männergesangverein wird "Mein Gesang Verein – MGV Illertissen e.V.", das ist jetzt amtlich. Sabine Kempter, Pressewartin des Vereins, erklärt die Hintergründe.