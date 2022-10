Illertissen

12:00 Uhr

Warum die Biogasanlage in Jedesheim nicht nur auf Mais setzt

Plus Viele Biogasanlagen in der Region werden mit Mais betrieben. Doch der hat auch Nachteile. Ein Jedesheimer macht gute Erfahrungen mit einer Alternative.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

Um die Themen Energie und Heizen kommt man momentan kaum drumherum. Auch Illertissens Klimaschutzmanager beschäftigt sich mit Alternativen bei der Energieerzeugung und verweist in dem Zusammenhang auf die "Durchwachsene Silphie". In der Biogasanlage in Jedesheim wird diese Nutzpflanze bereits seit drei Jahren zusätzlich zum Mais genutzt. Die Ausbeute, sagt der Betreiber, sei ähnlich, wenn nicht sogar besser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen