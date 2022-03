Warum die Kirchen in und um Illertissen demnächst abends dunkel bleiben

Die Gotteshäuser in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen werden ab dem Wochenende nicht mehr von außen beleuchtet. Das sind die Gründe.

Die Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen bleiben ab dem Wochenende dunkel. Sie werden abends nicht mehr von außen beleuchtet. Diese Entscheidung hat einen ernsten Hintergrund. Laut Pfarrer Andreas Specker will die Pfarreiengemeinschaft damit ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen - und zugleich Energie sparen.

Auch die Stadt Illertissen denkt darüber nach, sich der Aktion der Pfarreiengemeinschaft anzuschließen. Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen, heißt es aus dem Rathaus. Fest steht aber schon, dass sich Illertissen wie in den Vorjahren an der "Earth Hour" des WWF (World Wide Fund for Nature) beteiligen wird, die am 26. März stattfindet. Dabei werden alle Beleuchtungen öffentlicher Gebäude um 20.30 Uhr für mindestens eine Stunde ausgeschaltet. Auch die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgefordert, mitzumachen. Damit will sich die Stadt für mehr Klimaschutz positionieren. (stz)