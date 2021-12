Warum Nürnberger als „Nikolaus-Touristen“ bis nach Illertissen fahren

Plus Im vergangenen Jahr fiel der Besuch bei den meisten coronabedingt aus. Anlässlich seines Namenstags war unsere Redaktion jetzt wieder mit dem Nikolaus unterwegs.

Alle Jahre wieder – nein, nicht das Lied vom Christuskind – sondern der Besuch bei Oma Romy Jenuwein in Illertissen. Der war jetzt wieder fällig für den neunjährigen Theo und die sechs Jahre alten Zwillinge Valentin und Vitus Fiedler. Warum sie regelmäßig um den 6. Dezember zu Besuch kommen, hat einen bestimmten Grund: Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht könnten dann nämlich bei der Oma vorbeischauen. Die Gabenbringer scheinen nämlich das Schwabenland und ganz besonders die Region Illertissen zu favorisieren.