Was Kinder und Demenzkranke voneinander lernen können

Mit roten, grünen und blauen Gummiringen zielt ein siebenjähriger Bub auf einen Holzstab, der etwa zwei Meter vor ihm auf dem Pflaster steht. Viele trifft er, einer geht daneben. Den hebt der Junge ohne zu zögern auf, und drückt ihn einem älteren Herren in die Hand. Dieser kann sich nämlich nicht mehr richtig bücken, will aber auch mitmachen. Und als auch dessen Ringwurf daneben geht, hat der Grundschüler den Ring blitzschnell wieder eingesammelt. Dass die beiden ein Altersunterschied von mehreren Jahrzehnten trennt, ist so gewollt. Das ist die Idee hinter dem Zusammentreffen von Kindern und Demenzkranken.

