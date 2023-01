Illertissen

12.01.2023

Wasserbätscher mobilisieren 50 Zünfte für ersten Faschingsumzug des Jahres

Es wird wieder närrisch in Illertissen: Der Umzug der Wasserbätscher macht am Samstag, 14. Januar, den Anfang bei den Faschingsumzügen im Landkreis Neu-Ulm.

Plus Am Samstag startet mit dem Narrensprung durch Illertissen nach langer Durststrecke wieder die Fasnet. Und das mit einem Rekord und einer Überraschung.

Von Regina Langhans

Die zwei Jahre ohne Fasnet sind endgültig vorbei: Die Illertaler Wasserbätscher knüpfen einfach an ihren 16. Umzug im Jahr 2020 an und führen heuer die alemannische Tradition fort. Am Samstag, 14. Januar, eröffnen sie zusammen mit 50 Zünften in Illertissen die närrische Jahreszeit und ziehen ab 16 Uhr durch die Innenstadt. Mit Einbruch der Dämmerung wird auf dem Festplatz gegenüber dem Schützenheim weitergefeiert.

