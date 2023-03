Illertissen

Wechsel bei der Polizei Illertissen: Der letzte gemeinsame Fall für Mayr und Kurfürst

Plus Franz Mayr geht als Leiter der Polizeiinspektion Illertissen in Ruhestand. Vorher stellte er mit seinem Stellvertreter die letzte Kriminalitätsstatistik vor.

Acht Jahre lang stand Franz Mayr an der Spitze der Polizeiinspektion Illertissen - jetzt hat der Erste Polizeihauptkommissar nur noch wenige Tage bis zu seinem Abschied: Mayr wird am 18. April in den Ruhestand verabschiedet. Die Kriminalstatistik für das Jahr 2022, die er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Alexander Kurfürst vorgestellt hatte, war seine Letzte. Sein Fazit: Leichter ist die Aufgabe für die Polizei nicht geworden. "Aber wir versuchen nach wie vor, allen gerecht zu werden."

Nachdem die meisten Corona-Auflagen aufgehoben wurden und in den vergangenen Monaten wieder Feste und Feiern stattfinden konnten, hatte die Polizei damit gerechnet, dass es wieder zu mehr Einsätzen dabei kommen könnte. Doch zur positiven Überraschung des Polizeichefs liefen Dorffeste und Partys in der Regel friedlicher als erwartet, für die Polizei gab es hier wenig zu tun. Trotzdem räumt Mayr ein: Über die Jahre ist der Ton der Polizei gegenüber grundsätzlich schärfer geworden. "Die Bevölkerung ist mit vielen Dingen nicht mehr so zufrieden wie früher. Das bekommen natürlich am meisten die Kollegen ab, die draußen vor Ort sind."

