Wechsel im Illertisser Stadtrat: Heidi Ritsche-Thoma hört auf

Plus Bei den Freien Wählern im Illertisser Stadtrat gibt es einen Wechsel. Der Nachfolger hat seine erste Sitzung bereits hinter sich.

Der Stadtrat sitzt wieder an einem Tisch: Nach zwei Jahren, denen das Gremium Pandemie-bedingt immer weiter auseinandergerückt war, hat sich der Kreis des Rats wieder geschlossen. Doch es gibt noch eine Veränderung: Nach 20 Jahren hat Heidi Ritsche-Thoma ( Freie Wähler) ihren Platz im Stadtrat verlassen. Ihre Ratskollegen verabschiedeten sie mit herzlichen Worten.