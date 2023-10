Illertissen

13:02 Uhr

Wechsel im Stadtrat: Wolfgang Ostermann hat in Illertissen Spuren hinterlassen

Plus Der Zweite Bürgermeister und langjährige Stadtrat geht in den politischen Ruhestand. Gleichzeitig beginnt für zwei Frauen ein neues kommunalpolitisches Kapitel.

Es waren zutiefst emotionale Momente im Illertisser Stadtrat, welche mit der Verabschiedung Wolfgang Ostermanns in der Sitzung am Donnerstag einhergingen. Reihum würdigten die Sprecher der Fraktionen die Verdienste des lang gedienten Kommunalpolitikers, der dem Gremium seit 2002 angehört hatte. Am Ende gab es stehende Ovationen für den Sozialdemokraten, der sich aus freien Stücken und ohne nähere Begründung von seinen kommunalpolitischen Ämtern zurückzieht. Sein Abschied aus dem Kreistag steht noch bevor.

Zuvor würdigte Bürgermeister Jürgen Eisen den Kollegen, der seit dieser Legislatur als sein erster Stellvertreter amtierte, „als angenehme, vertrauenswürdige Stimme mit Gewicht“. Ostermann habe „tiefe Spuren in der Stadt hinterlassen“, er werde ihn „als meinen Stellvertreter auf Augenhöhe sehr vermissen“.

