Weihnachten früher: Erzählen Sie uns aus Ihren Erinnerungen!

Lustige Momente, ungewöhnliche Traditionen oder Weihnachtsfeste, die ganz anders waren als heute: Wir suchen Geschichten unserer Leserinnen und Leser.

"Früher war mehr Lametta" - wahrscheinlich nicht nur bei Loriot, sondern inzwischen bei den meisten Menschen. Gemeint ist nicht nur die glitzernde Christbaumdekoration, die inzwischen für die meisten als umweltschädlich verpönt sein dürfte. Früher war Weihnachten einfach anders. Und wie das für unsere Leserinnen und Leser war, darüber möchten wir gerne in der Illertisser Zeitung berichten.

Uns interessieren dabei die Geschichten, die Sie zu erzählen haben. Egal, ob sie auf Weihnachtsfeste vor vielen Jahrzehnten zurückblicken können oder noch nicht ganz so oft im Leben Weihnachten gefeiert haben. Nicht nur Änderungen in Geschmack und Umweltbewusstsein haben unsere Weihnachtsfeste verändert, auch die Corona-Pandemie hat nun schon zum zweiten Mal in Folge alles anders gemacht als wir das gewohnt sind. Manche unserer Leserinnen und Leser haben vielleicht sogar früher im Ausland, in ihrer alten Heimat, die Feiertage verbracht und erleben das Fest nun in Schwaben ganz anders. Oder Sie erinnern sich daran, wie damals im großen Kreis mit der ganzen Familie gefeiert wurde - und haben jetzt eher eine stille Nacht allein oder zu zweit vor sich.

Leseraktion Weihnachten früher: Es gibt auch etwas zu gewinnen

Wir freuen uns über Ihre Weihnachtserinnerungen, die wir kurz vor Weihnachten in der IZ veröffentlichen möchten. Egal ob lustige Begebenheiten, ungewöhnliche Traditionen oder besondere besinnliche Momente: Alles darf dabei sein! Wenn Sie Lust haben, in einem kurzen Text darüber zu erzählen und ein Bild dazu haben, schreiben Sie uns an redaktion@illertisser-zeitung.de mit dem Stichwort "Weihnachten früher". Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf Gartenkalender 2022. Einsendeschluss ist Freitag, 17. Dezember.