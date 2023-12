Illertissen

17:27 Uhr

Stadtkapelle Illertissen verbreitet weihnachtliche Stimmung in allen Facetten

Plus Die Stadtkapelle Illertissen setzt mit ihrem Konzert in der Sankt-Martins-Kirche einen Glanzpunkt in der Adventszeit. Am Ende steht der Wunsch nach Frieden.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Mit der „Montana Fanfare“ des österreichischen Komponisten Thomas Doss eröffnete Dirigent Konrad Krön das Adventskonzert seiner Stadtkapelle Illertissen in der sehr gut besuchten Sankt-Martins-Kirche. Er hatte damit ein Stück ausgesucht, das bestens an den Beginn eines festlichen Kirchenkonzertes passt, wenngleich es – wie auch die weiteren Vorträge – nicht ausdrücklich einen „kirchlichen“ Titel trägt. Aber eine Melodie, die den Rundblick von einem Berg in eine grandiose Landschaft schildert, kann auch als feierlicher Choral mit strahlender Einleitung aufgefasst werden.

Die rund sechzig Musikerinnen und Musiker demonstrierten jedenfalls, dass sie das Werk unter der souveränen Leitung von Konrad Krön sorgfältig einstudiert hatten und sie verstanden es, die Melodien sowohl spieltechnisch gekonnt als auch ausdrucksvoll zu präsentieren. Dasselbe gilt auch für „Die große Seefahrt 1492“: Pavel Staněk, bekannt für zahlreiche religiös geprägte Kompositionen, packte die Schilderung aufregender Erlebnisse auf der damaligen Entdeckungsreise zwischen ein eröffnendes Gebet vor der Abfahrt mit dem auf „Santa Maria“ getauften Schiff und einen festlichen Dankchoral nach der ersehnten Ankunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen