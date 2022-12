Weihnachtsbescherung in der Illertisser Partnerstadt

Plus Eine Delegation um Partnerschaftspräsidentin Susanne Asam hat Kindergärten und Seniorenheim in Loket besucht und damit eine Tradition wieder aufgenommen.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause haben eine kleine Delegation mit Komiteemitgliedern und Susanne Asam, Präsidentin der Städtepartnerschaft Illertissen-Loket/Elbogen eine vorweihnachtliche Tradition zwischen den befreundeten Städten wieder aufgenommen: Sie erfreuten zwei Kindergärten und das Seniorenheim mit einer vorgezogenen Weihnachtsbescherung.