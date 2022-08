Illertissen/Weißenhorn

Neue Berufsfachschule für Pflege startet überraschend in Weißenhorn

In Illertissen ist alles bereit für den Umzug: Leiterin Heike Preßmar und Verbundpflegedirektor Jürgen Lehmann freuen sich auf den Start der Berufsfachschule für Pflege am 1. September.

Lokal Nicht in Illertissen, sondern in Weißenhorn werden von September an Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ausgebildet. Die Schule hat noch freie Plätze.

Von Jens Noll

Es ist alles vorbereitet für den Umzug, am Samstag geht es los. Kisten, Pflegeutensilien und ein Kinderbett stehen auf einem Flur des Gesundheitszentrums in Illertissen, in anderen Räumen warten weitere Möbel und Umzugskartons auf den Abtransport. In knapp drei Wochen, am 1. September, startet die Berufsfachschule für Pflege der Kreisspitalstiftung ihren Betrieb. Doch anders als geplant wird der Unterricht für die angehenden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nicht in Illertissen stattfinden, sondern in Weißenhorn.

