Polizei zieht getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Weißenhorn und Illertissen Autos aus der Poser- und Tunerszene kontrolliert. Das haben die Beamten dabei entdeckt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Kontrollgruppe Poser/Tuner der Polizei in Weißenhorn und Illertissen insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. Bei zwei Fahrzeugen stellten die Beamten jeweils fest, dass die Betriebserlaubnis des Autos erloschen war. So wurde bei einem Golf GTI eine manipulierte Elektronik beim nachgerüsteten Luftfahrwerk entdeckt. Zudem war das Fahrzeug zu laut. Eine genauere Untersuchung an der Kontrollstelle ergab, dass der Mittelschalldämpfer manipuliert war, um das Auspuffgeräusch lauter zu machen. Dieser Golf wurde sichergestellt und wird einem Gutachter vorgeführt.

Dasselbe Schicksal ereilte den Fahrer eines BMW-Cabrio. Das Fahrzeug war ebenfalls zu laut. Als Ursache stellten die Beamten einen fehlenden Katalysator fest. Als Ersatz für den Kat war lediglich ein Rohr in den Auspuff eingeschweißt worden. Zudem waren die Frontscheinwerfer unzulässig verändert, die Schlussleuchten überlackiert und die Stoßdämpfer waren ebenfalls mangelhaft. Im Weiteren fiel der Fahrer eines Mercedes AMG auf, weil er seinen Motor in Posermanier aufheulen ließ. Dafür bekommt er nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von 120 Euro. (AZ)