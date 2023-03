Illertissen/Weißenhorn

11:30 Uhr

Umfrage in der Region: Wo und wie sparen Sie Energie?

Am Sonntag, 5. März, ist Tag des Energiesparens.

Plus Am 5. März ist Tag des Energiesparens. Bei unserer Umfrage in Illertissen und Weißenhorn haben wir darüber mit Passantinnen und Passanten gesprochen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Kosten für Gas, Öl und Strom explodieren, zudem wird der Verbrauch fossiler Energiequellen von Klimaschützern angeprangert. Energiesparen ist also angesagt. Staat und Unternehmen werben für erneuerbare, klimafreundliche Energiequellen, aber das erfordert Investitionen. Zum Internationalen Tag des Energiesparens am 5. März wollten wir bei unserer Umfrage in Illertissen und Weißenhorn wissen: Wie und wo sparen Sie Energie?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen