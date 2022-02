Verkehrskontrollen mit Nachspiel für zwei Männer

Die Polizei hat am Wochenende in Illertissen und Weißenhorn zwei Männer aus dem Verkehr gezogen.

Bei Kontrollen in Illertissen und Weißenhorn hat die Polizei am Wochenende zwei Männer aus dem Verkehr gezogen. Ein Fahrradfahrer fiel am Samstagnachmittag in der Anton-Kanz-Straße in Illertissen wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Es stellte sich heraus, dass sich der 33-jährige serbische Staatsangehörige illegal in Deutschland aufhält. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich und die sofortige Ausreise angeordnet. Zudem erwartet den Mann eine Anzeige. In Weißenhorn wiederum stoppte die Polizei am Sonntagmorgen in der Memminger Straße einen 54-jährigen, betrunkenen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben - und sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)