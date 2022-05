Illertissen

Kann die Berufsschule Illertissen trotz weniger Schüler auf Dauer weiter bestehen?

Plus Die Schülerzahlen sind in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. Sorgen macht dabei besonders die Nähe zu Baden-Württemberg. Doch es gibt Lösungsvorschläge.

Von Rebekka Jakob

27 Klassen, 433 Schüler, 29 Lehrer: Auf der Website der Berufsschule Illertissen mit den tanzenden Strichmännchen als Symbol sieht das eigentlich ganz gut aus. Doch Klaus Weiher treiben diese Zahlen die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn auf der Seite standen schon mal deutlich höhere Schülerzahlen, waren es schon doppelt so viele – und die Tendenz zeigt weiter nach unten. Kann die Berufsschule in Illertissen so auf Dauer überhaupt weitermachen?

