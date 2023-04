Wenn Cello und Klavier miteinander Tango tanzen

Mikael Samsonov und Timo Handschuh brillieren im zweimal ausverkauften Barocksaal in Illertissen und bekommen stehende Ovationen für ihr "Cello-Spektakel".

Zwei ausverkaufte Konzerte, Zugaben, stehende Ovationen und nach drei Jahren Corona-Pause erstmals wieder im Ambiente des Barocksaals des Vöhlinschlosses: All das machte den Auftritt von Mikael Samsonov am Cello und Timo Handschuh am Flügel vergangenen Freitag zu etwas Besonderem. Timo Handschuh, ehemaliger Generalmusikdirektor des Theaters Ulm, war in Illertissen im Rahmen des Freundeskreises Kultur im Schloss bereits öfter zu erleben. Diesmal begleitete er den Ausnahme-Cellisten Mikael Samsonov virtuos am Klavier. Das Publikum war hingerissen.

Wenn der Cellist Samsonov und der Pianist Handschuh ihre Instrumente beim Piazolla-Tango miteinander schwofen lassen, sich davor bei Schuberts a-Moll-Sonate in Fingerakrobatik üben und dazwischen gefällige Melodien streuen, dann war da für alle Beteiligten kaum Atemholen drin. Schon durch die unmittelbare Nähe der Künstler im dicht bestuhlten Barocksaal vermochte die gebotene Musik alle Sinne zu berühren.

Bestes Zusammenspiel beim Konzert in Illertissen

Der Auftakt mit "Salut d'Amour" von Sir Edward Elgar (1857 bis 1934) aus England vermittelte sogleich eine Vorstellung von dem nun Folgenden: wunderbare Klangeffekte, bestes Zusammenspiel. Die anschließende Arpeggione-Sonate in a-Moll von Franz Schubert (1797 bis 1828) erwies sich als ausgesprochenes Virtuosenstück und das Cello, aber auch das begleitende Klavier waren in herausfordernden Passagen zu hören. Schubert hatte es für den kurzzeitig modernen Arpeggione, ein cello-ähnliches Instrument mit sechs Saiten, Gitarrenbünden und Bogen, geschrieben.

Dem Cello wird nachgesagt, der menschlichen Stimme besonders nahe zu kommen. Mikael Samsonov schien gleich beim ersten Satz, einem Allegro moderato, sein Instrument in den melodiehaften Passagen des deutschen Liederkomponisten zum Singen zu bringen. Auf den mittleren Satz, einem kurzen gefälligen Adagio, folgte ein turbulentes, rondoartiges Allegretto. Hierbei dominierten volkstümliche Klänge, welche sich Cello und Klavier abwechselnd zuwarfen und dabei einem schwungvollen Finale zustrebten. Dazu passte die darauffolgende keck vorgetragene Humoresque Nummer sieben von Antonin Dvořák (1841 bis 1904) mit ebenfalls tänzerisch-folkloristischen Elementen aus seiner böhmischen Heimat. Mit dem Andante cantabile des Russen Piotr Tschaikovsky (1840 bis 1893) folgte ein weiteres melodiös ausladendes, aber doch europäisch anmutendes Stück. Als Begleiter hielt sich der Pianist in all den bedeutenden Solopartien des Cellisten angemessen zurück, ohne jedoch in der eigenen Kunst zurückzustecken.

Die beiden Künstler bieten in Illertissen ein Cello-Spektakel

Nach so viel komplexer romantischer Musik sollte nochmals das Motto des Abends "Cello-Spektakel" in den Mittelpunkt rücken. Der Cellist konnte auf Noten samt Pult verzichten und Timo Handschuh, dem als Moderator seine Vergangenheit beim Schauspiel anzumerken war, kündigte für die zweite Konzerthälfte Opern- und Filmmusik an. Er beschwor Bilder herauf, sprach augenzwinkernd vom symbolischen roten Kleid, dessen Signalwirkung, und Mikael Samsonov wusste sie alle in genialer Weise auf seinem Cello zu "vertonen".

Es begann mit "Gabriels Oboe" aus dem Film "The Mission" von Ennio Morricone (1928 bis 2020), wofür der Cellist mit seinem Bogen besonders warme vibrierende Töne strich und hohe sphärische Flageoletttöne draufsetzte. Es folgte die Arie "Nessun Dorma" aus "Turandot", der letzten Oper von Giacomo Puccini (1858 bis 1924). Für den Pianisten bot die Szene Anlass, sie mit einer spannungsgeladenen Solopassage zu dramatisieren. Bei "Le Grand Tango" des argentinischen Bandoneonspielers Astor Piazzolla (1921 bis 1992) aus dem Science-Fiction-Film "Oblivion" verschmolzen alle die Künste in ein furioses virtuoses Hin und Her voller Rhythmus und Dynamik: Cello und Klavier tanzten miteinander Tango.