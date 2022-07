Illertissen

18:00 Uhr

Wer wird künftig in St. Martin Illertissen die Orgel spielen?

Lokal Kirchenmusiker Markus Hubert verabschiedet sich am Sonntag aus dem Amt. Ein Nachfolger ist bislang nicht gefunden worden. Die Pfarrgemeinde muss improvisieren.

Von Regina Langhans

Besucher von Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen müssen sich vorerst umgewöhnen, was die musikalische Begleitung anbelangt. Markus Hubert beendet diesen Sonntag seinen Dienst als Kirchenmusiker in St. Martin. Pfarrer Andreas Specker informiert im Gespräch mit unserer Redaktion, wie er weiterplant, nachdem zwei interessierte Bewerber aus persönlichen Gründen doch abgesagt haben.

