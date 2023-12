Wettbewerb für Illertissens „gute Stube“ ist auf den Weg gebracht

Plus In die Neugestaltung des Rathaus-Umfelds kommt allmählich Schwung. Städtebaulich stellt es ein Filetstück dar. Bis zum Frühjahr sollen Konzepte vorliegen.

Pflegeleicht sollen die über 7000 Quadratmeter umfassenden Freiflächen rings ums Illertisser Rathaus werden, möglichst wenig versiegelt, aber "multifunktional bespielbar" und dabei stark durchgrünt und mit "klimaaktiver Funktion". 45 Stellplätze für Autos und 40 für Fahrräder sind darauf unterzubringen, ebenso wie ein Biergarten für das künftige Awo-Café im Adler. An kniffligen Aufgaben, welchen sich die Planerteams stellen müssen, mangelt es also nicht.

Eine Schlüsselfunktion bei der Aufwertung und Neuordnung des Areals kommt dem leerstehenden Feuerwehrgebäude zu. Es soll so um- und angebaut werden, dass darin ein Kultur- und Bürgersaal – in der bisherigen Wagenhalle – sowie Büroräume für die Stadtverwaltung und das Stadtarchiv untergebracht werden können. Dagegen lässt der Ausschreibungstext des Wettbewerbs die Zukunft für das Walser-Gebäude bewusst offen. Doch auch dazu sind Vorschläge erwünscht.