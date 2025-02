Wie das Illertisser Rathausareal zum Kulturzentrum werden könnte

Die Schranne, der Adler, das umgebaute alte Feuerwehrhaus: In ein paar Jahren könnten in den drei benachbarten Gebäuden Veranstaltungen stattfinden. Rund um das Rathaus, so die Vision, soll das neue Kulturzentrum der Stadt entstehen. Vorträge, Versammlungen und kulturelle Ereignisse, die bisher anderswo stattfanden, könnten dorthin verlagert werden. Zudem sind Angebote denkbar, für die es bisher keine Möglichkeiten gab.

