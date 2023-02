Wie die Schlossgärten von Illertissen künftig aussehen könnten

Landschaftsplaner haben ihre Vorstellungen von der Umgestaltung der historischen Gärten am Vöhlinschloss eingereicht. Wer hat den Wettbewerb gewonnen?

Ende Februar fiel die Entscheidung: Wie sollen die Schlossgärten in Illertissen künftig aussehen? Den Sieger-Entwurf zeigt die Stadt jetzt in einer Ausstellung.

Die Stadt Illertissen hat zur Revitalisierung der historischen Schlossgärten am Vöhlinschloss einen landschaftsplanerischen Wettbewerb durchgeführt. Die Preisgerichtssitzung am 27. Februar bildete den Abschluss. An dem prestigeträchtigen Projekt nahm eine der prominentesten Landschaftsplanungsbüros aus Süddeutschland teil. Der Siegerentwurf soll nun in Form einer Ausführungsplanung detaillierter ausgearbeitet werden. Zu Beginn des kommenden Jahres sollen dann die Arbeiten auf dem Schlossberg beginnen.

Entwürfe für die Schlossgärten werden zwei Wochen lang ausgestellt

Für zwei Wochen sollen nun der Siegerentwurf, aber auch die Entwürfe der anderen teilnehmenden Büros, in der Fahrzeughalle der alten Feuerwehr ausgestellt werden. Der Auftakt der Ausstellung ist am Montag, 6. März, um 18 Uhr. "Wir möchten den interessierten Bürgerinnen und Bürgern gerne alles rund um den Wettbewerb erklären, ebenso die weitere Vorgehensweise", so Florian Schilling. Leiter der Stadtplanung.

"Gerne beantworten wir auch Detailfragen zu den Entwürfen und zu unserer Wahl des Siegerentwurfes." Für fachspezifische Fragen zu Freianlagen wird an diesem Abend unter anderem Kolja Kolletzky, der Landschaftsarchitekt der Stadtverwaltung Illertissen zur Verfügung stehen. (AZ)