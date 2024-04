Illertissen

Wie kalte Handflächen den ganzen Körper stärken sollen

Mirjam Heubach und Johannes Schwab von Cool & Feel in ihrem Laden in Illertissen.

Plus "Cool & Feel" in der Illertisser Hauptstraße lockt mit einer Kälteanwendung zur Schmerzlinderung, Regeneration und Leistungssteigerung. Das steckt dahinter.

Von Sebastian Mayr

Manche sagen, beim vierten Mal sei es am kältesten. Andere fröstelt es bei der zweiten Runde stärker. Dabei ist die Temperatur immer die Gleiche: vier Grad über null. Und so unterschiedlich sich die Kälte auf der Haut anfühlt, so unterschiedlich sind die Wünsche und Probleme, die Menschen in den kürzlich eröffneten Laden Cool & Feel in der Illertisser Hauptstraße führen.

Fünf Runden Kälte à zwei Minuten, davor ein kurzes Vorgespräch und dazwischen jeweils eine kurze Pause: Diese kurze Serie soll dem Körper dabei helfen, eigene Probleme selbst zurechtzurücken. Wer die Anwendung ausprobieren will, steckt seine Hände durch zwei Manschetten ins Innere eines Geräts und legt die Handflächen auf metallisch glänzende, glatt polierte Flächen. Sie werden heruntergekühlt auf vier Grad. Gleichzeitig soll Unterdruck den Körper austricksen.

