Wie war Weihnachten früher? Eine 100-Jährige aus Illertissen erinnert sich

Plus Rita Schwörzer aus Illertissen erlebt dieses Jahr ihr 100. Weihnachtsfest. Sie erzählt, wie das mit dem Christkind früher war und was sie bis heute beibehalten hat.

Von Regina Langhans

Rita Schwörzer aus Illertissen ist mit ihren 100 Jahren eine kritische Zeitzeugin, wie es sie nicht oft gibt. Auf Weihnachten in ihrer Kindheit angesprochen, die sie im heute polnischen Glogau an der Oder verbrachte, fällt ihr sogleich ein: "Bei uns waren die Geschenke nicht eingepackt, der ganze Verpackungsmüll regt mich nach wie vor auf." Zeitungspapier wurde zu ihrer Zeit sogar zum Kaufmann getragen, der daraus Tüten machte. Darin habe er Lebensmittel für seine Kunden abgefüllt. Die Seniorin will gerne erzählen, wie sie als Kind Weihnachten in ihrer schlesischen Heimat erlebte.

