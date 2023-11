Illertissen

Wieder wird eine Fußgängerin in Illertissen schwer verletzt

Erneut ist an der Einmündung der Dietenheimer Straße in die Memminger Straße in Illertissen eine Fußgängerin angefahren worden.

Plus Auf der Kreuzung Dietenheimer Straße/Memminger Straße in Illertissen fährt erneut ein Linksabbieger eine Fußgängerin an. Die Polizei will sich die Stelle genauer anschauen.

Knapp vier Wochen nach einem schweren Unfall an derselben Stelle ist am Donnerstagabend wieder eine Fußgängerin an der Einmündung der Dietenheimer Straße in die Memminger Straße in Illertissen von einem Auto angefahren worden. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 85 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen gegen 18.50 Uhr von der Dietenheimer Straße aus kommend bei grüner Ampel nach links in die Memminger Straße ab. Zeitgleich querte eine 40-jährige Fußgängerin bei grüner Fußgängerampel die Memminger Straße. Der Autofahrer übersah die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin stürzte nach weiteren Angaben der Polizei auf den Gehweg und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Während Polizei und Einsatzkräfte den Unfall aufnahmen, kam es zu kleineren Verkehrsstörungen in der Illertisser Innenstadt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer eingeleitet.

