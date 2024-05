Illertissen

vor 2 Min.

Willkommen im Wonnemonat! Städte und Gemeinden begrüßen den Mai

Von Wilhelm Schmid

Vielerorts haben am Feiertag oder am Vorabend Feste unter Maibäumen stattgefunden. In Illertissen kamen viele Menschen vor und in der Schranne zusammen.

Der Mai ist in vielen Städten und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm und im angrenzenden Unterallgäu begrüßt worden, zum Beispiel in Illertissen. Die Stadtpiraten-Kinder von der gleichnamigen Kindertagesstätte in der Mozartstraße tanzten am Vorabend um den großen Maibaum auf dem Schrannenplatz. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer durften sich über viel Applaus des Publikums freuen. Bürgermeister Jürgen Eisen eröffnete die Feier mit Dankesworten an die mitarbeitenden Vereine. Für eine gelungene Festles-Atmosphäre sorgte die Stadtkapelle Illertissen, die erstmals bei einem Unterhaltungsauftritt von ihrem neuen Dirigenten David Schöpf geleitet wurde. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Maibaumfeier in Illertissen 2024 Video: Wilhelm Schmid Anschließend war in der Schranne Gelegenheit zum Weiterfeiern und Tanzen bei Musik der „Maybacher“. Wer in Dirndl oder Lederhose erschienen war, bekam an der Mai-Bar der Feuerwehr einen Drink spendiert. (wis)

Themen folgen