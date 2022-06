Illertissen

18:00 Uhr

Willy Astor trotzt bei seinem Auftritt in Illertissen dem Regen

Lokal In der ausverkauften Vorstellung von „Pointe Of No Return“ in der Schwabenbühne hat Kabarettist Willy Astor vom ersten Moment an die Lacher auf seiner Seite.

Von Regina Langhans

Unter dem Motto „40 plus 1“ hat die Schwabenbühne Roth- und Illertal zur Feier ihres jahrzehntelangen Bestehens Gastspiele veranstaltet. Zu diesem Anlass besuchte der Münchner Kabarettist Willy Astor zum zweiten Mal Illertissen. Er verwandelte das Freilichttheater am Vöhlinschloss in eine Hochburg der bayerischen Kleinkunstszene.

