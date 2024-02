Wir verlosen Karten für ein Klavierkonzert in der Schranne

Das Klavierduo Wang & Mai tritt in der Schranne in Illertissen auf. Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert.

Yumeng Wang und Jianyin Mai sind ein Ehepaar, beide unterrichten Klavier und Keyboard an der Musikschule Dreiklang. Und beide geben ein Klavierkonzert, das am Sonntag, 25. Februar, von 17 Uhr an in der Historischen Schranne in Illertissen zu hören ist. Unsere Redaktion verlost dreimal zwei Karten.

Die Musikerin Wang und der Musiker Mai spielen bei "I got Rhythm" auf zwei Flügeln, begleitet werden sie von Min Hao am Kontrabass und Christoph Scherer am Schlagzeug. Gespiel werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin, Nikolai Kapustin und Claude Bolling. Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Musikschule Dreiklang in Vöhringen und bei der Buchhandlung Zanker in Illertissen erhältlich. Karten gibt es für zehn Euro, Schüler, Studenten und Rentner bezahlen sechs Euro. Mit etwas Glück gibt es das Konzert aber auch kostenlos zu hören und zu sehen.

Wir verlosen dreimal zwei Karten. Interessierte können bis Donnerstag, 22. Februar, 12 Uhr, an der Verlosung teilnehmen. Schicken Sie einfach das Stichwort "Klavier" mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse: redaktion@illertisser-zeitung.de.

