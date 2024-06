Illertissen

06:30 Uhr

Wird der Schulweg an der Straße Zur Siede künftig beleuchtet?

Die LEW lassen eine Leitung in der Straße Zur Siede verlegen. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um Leerrohre für eine mögliche künftige Beleuchtung des Radwegs einbauen zu lassen.

Plus Immer wieder wurde der Wunsch laut, nun schafft Illertissen die Voraussetzungen. Doch ob die Leuchten am Radweg wirklich kommen, ist noch nicht entschieden.

Von Sebastian Mayr

Immer wieder haben sich Bürgerinnen und Bürger eine bessere Beleuchtung an der Straße Zur Siede in Illertissen gewünscht, wo viele Kinder und Jugendliche mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Bei der Bürgerversammlung im November in der Schranne gab sich Bürgermeister Jürgen Eisen auf eine entsprechende Anfrage hin noch zurückhaltend. Nun verriet er, dass doch eine Lösung denkbar ist.

Schön öfter seien Wünsche geäußert worden, den Radweg besser auszuleuchten, berichtete Eisen am Donnerstagabend im Bauausschuss. Bei der Bürgerversammlung im Herbst hatte er noch eingewandt, dass pro Stadtteil eigentlich nur eine beleuchtete Fahrradroute vorgesehen ist und dass die Räder selbst ja inzwischen besser beleuchtet seien als früher. Nun kommt der Bürgermeister zur Einschätzung: "Das wäre sinnvoll, aber nicht ganz dringend." So sieht das auch die Stadtverwaltung, die bei der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) ein Angebot eingeholt hat: 12 Laternen würden demnach etwa 65.000 Euro brutto kosten. Doch es gibt auch eine offene Frage und Unwägbarkeiten.

