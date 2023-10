Illertissen

vor 31 Min.

Wo gibt es künftig die Pommes am Badesee in Au?

Pommes mit Ketchup oder ein Eis: Am Badesee in Au gibt es das am Kiosk. Doch wie soll das in Zukunft laufen?

Plus Die Verkaufsstelle am Badesee ist in die Jahre gekommen. Jetzt überlegt die Stadt, wie es weitergehen kann - ob mit einem festen Kiosk oder einem Foodtruck.

Spätestens seit diesem Wochenende ist die Badesaison 2023 endgültig vorbei. Doch im Rathaus in Illertissen denkt man schon an die nächste Saison - denn der Kiosk am beliebten Badesee in Au ist in die Jahre gekommen. Es stellt sich die Frage, wo künftig Pommes, Eis und Co verkauft werden können. Im Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats wurden zwei Varianten angesprochen.

Seit etwa zehn Jahren wird die Verkaufsstelle am See von der Stadt verwaltet und verpachtet. In dieser Zeit gab es immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen - doch jetzt ist der vorhandene Kiosk offenbar in einem sehr schlechten Zustand. Bei einem Ortstermin Mitte September wurden zahlreiche Mängel festgestellt. Es gibt gravierende Feuchteschäden, weil der Container an mehreren Stellen undicht ist. Der gesamte Containerboden ist verfault und bricht an mehreren Stellen durch, die Ausstattung im Innenraum ist verlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

