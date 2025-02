Wohn-Prisma-Pleite: So läuft das Insolvenzverfahren

Die Suche nach einem Käufer oder mehreren Investoren für das insolvente Illertisser Immobilienunternehmen Wohn Prisma läuft weiter. „Wir sind vorbereitet und wir suchen nach Käufern“, berichtet Insolvenzverwalter Thomas Karg. Konkret könne ein Geschäft aber frühestens in einigen Monaten werden. Zuvor müssen zwei Fragen geklärt werden.

Mitte Januar fand in den Räumen des Amtsgerichts Neu-Ulm die nicht-öffentliche Gläubigerversammlung statt. Über die Inhalte könne er nicht sprechen, sagt Karg. Nur so viel: „Es geht alles den ganz normalen Gang.“ Die Kanzlei Dr. Karg & Kollegen kümmere sich um die Vermietung und suche wie bisher entweder nach einem einzelnen Käufer oder nach Interessenten für einzelne Immobilien. „Beides ist denkbar“, sagt Karg. Der Anwalt hatte im Herbst 2024 im Gespräch mit unserer Redaktion es als seine Aufgabe, den größtmöglichen Preis zu erzielen. Auf welchem Weg das gelinge, stehe vorab nicht fest.

Bevor ein möglicher Verkauf über die Bühne geht, müssen nach Kargs Worten steuerliche Fragen geklärt werden. Dazu habe seine Kanzlei zwei verbindliche Fragen an das Finanzamt geschickt. Wie schnell diese beantwortet werden, sei unklar. Erst im Anschluss seien weitere Schritte möglich. Frühestens dürfte in drei oder vier Monaten damit zu rechnen sein, nimmt Karg an.

Wohn Prisma vermietet 1000 Einheiten in etwa 60 Gebäuden. Überwiegend handelt es sich um Wohnungen, ein Gebäude ist an eine Behörde vermietet und vereinzelt gibt es Gewerbeimmobilien. Die Häuser gehörten teils der Wohn Prisma und sind teils angemietet. Manche Immobilien sind in sehr gutem Zustand, andere alt. Wohn Prisma war in der Vergangenheit in die Kritik geraten, weil Mieterinnen und Mieter dem Unternehmen vorwarfen, sie seien drangsaliert worden. Der Mieterverein Stuttgart verlieh Geschäftsführer Markus Rettich 2022 die "Goldene Mietenklatsche".. Dieser kaufe ältere Häuser billig auf, kündige langjährigen Mieterinnen und Mietern und vermiete die Wohnungen zu höheren Preisen weiter. Im vergangenen Sommer war das Illertisser Unternehmen zum zweiten Mal nach 2023 in Schieflage geraten und konnte eine Insolvenz dieses Mal anders als zuvor nicht abwenden.