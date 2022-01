Wohnmobil überfährt in Illertissen Verkehrsinsel

Der Fahrer eines Wohnmobils hat in Illertissen Schaden an seinem Fahrzeug und Verkehrseinrichtungen angerichtet. Der Grund für den Unfall war schnell gefunden.

Die Spuren sind an der Verkehrsinsel in der Illertisser Bruckhofstraße noch zu sehen: Der Fahrer eines Wohnmobils ist mit seinem Gefährt über die Insel gefahren.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr telefonisch bei der Polizei Illertisseen - er hatte gesehen, dass ein Wohnmobil eine Verkehrsinsel in der Bruckhofstraße überfahren hatte. Das Fahrzeug stand danach stark beschädigt in einem Feld daneben. Als die Beamten an der Unfallstelle eingetroffen waren, begutachteten sie die Verkehrseinrichtung, die durch den Zusammenstoß verschoben und beschädigt worden war. Eine der darauf angebrachten Warnbaken wurde abgerissen, die andere stark deformiert.

Wohnmobilfahrer in Illertissen hatte 1,1 Promille Alkohol im Blut

Im folgenden Gespräch mit dem 48-jährigen Wohnmobilfahrer nahmen die Polizisten bei ihm Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von umgerechnet über 1,1 Promille. Der Camperfahrer musste deshalb die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde auf Weisung des Staatsanwaltes noch vor Ort sichergestellt.

An dem brach durch den Aufprall die vordere Achse, außerdem wurde die vordere Stoßstange stark beschädigt. Der Sachschaden am Unfallfahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Camper musste schließlich von einem Abschleppdienst geborgen werden. An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Den 48-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)