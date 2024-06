Wohnsitzloser lässt sich von Polizisten nicht belehren

Seit rund zwei Wochen beschäftigt ein 60-Jähriger die Stadt Illertissen und die Polizei. Als Beamten ihn abermals zur Rede stellen wollen, beleidigt er sie.

Die Polizei Illertissen hat gegen einen 60-Jährigen aus dem Landkreis Biberach Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und wegen Beleidigung aufgenommen. Dem Polizeibericht zufolge beschäftigt der Mann seit rund zwei Wochen die Stadt Illertissen und nun auch Beamte der Polizei. Der 60-Jährige war mit seinen Mitbewohnern in seiner Wohnung im Kreis Biberach in Streit geraten. Daraufhin hatte er die Wohnung verlassen. Seitdem hielt er sich im Bereich Illertissen auf.

Mann schläft auf Illertisser Friedhof und beleidigt Polizisten

Nach Angaben der Polizei übernachtete der Mann in der Stadt zunächst in den ausgestellten Musterhäusern eines Baumarktes und anschließend in einem Friedhofsgebäude, was er verschmutzte. Davon erfuhr auch die Polizei. Beamte sprachen den 60-Jährigen an und belehrte ihn wegen seines Verhaltens. Das interessierte ihn jedoch offensichtlich nicht. Er blieb er auf dem Friedhof und verbrachte weitere Nächte in dem Gebäude.

Als eine Polizeistreife ihn am Dienstagmorgen abermals zur Rede stellte, beleidigte er die beiden Uniformträger mehrfach. Nun wird gegen ihn ermittelt. (AZ)