Wohnwagen macht sich auf der Autobahn bei Illertissen selbstständig

Der Fahrer eines Wohnwagengespanns greift während der Fahrt nach einer Getränkeflasche. Das hat üble Folgen.

Schon wieder ein Reisemobil-Unfall auf der A7: Wenige Tage, nachdem sich ein Wohnmobil auf der Autobahn überschlagen hatte, verlor ein Autofahrer bei Illertissen während der Fahrt seinen Wohnanhänger.

Wie die Polizei berichtet, war am Sonntagvormittag ein 72-Jähriger mit seinem Wohnwagen-Gespann auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Als er Höhe Illertissen während der Fahrt nach seiner Getränkeflasche griff, die sich hinter dem Beifahrersitz befand, kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und streifte die rechte Schutzplanke. Seine reflexartige Gegenlenkbewegung war offenbar so stark, dass sich sein Wohnanhänger von seinem Auto löste und über beide Fahrstreifen gegen die Mittelschutzplanke schleuderte. Hier kam der Wohnwagen zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben niemand verletzt. Der Wohnanhänger musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeuggespann des 72-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von rund 3000 Euro. Die Beamten verwarnten den Unfallverursacher mit einem Verwarnungsgeld. (AZ)