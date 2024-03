Wolfram Seitz vertont die letzten Jesu-Worte

Beim Karfreitagskonzert in St. Martin in Illertissen sind eine Uraufführung und weitere Musik mit Sopran, Orgel, Violine und Cello zu hören.

Das Konzert zum Karfreitag am 29. März in St. Martin in Illertissen dominiert eine Uraufführung: Kirchenmusiker Wolfram Seitz wird seine Vertonung der sieben letzten Worten Jesu für Orgel (Wolfram Seitz) und Sopran (Susanne Steinle) zu Gehör bringen. Weitere Darbietungen werden noch mit Violine (Hedwig Oschwald) und Cello (Hans Scherrer) ergänzt. Das Konzert in der Stadtpfarrkirche beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Uraufführung von Wolfram Seitz in St. Martin in Illertissen

Die letzten sieben Worte Jesu "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen", denen der Psalm 22 zugrunde liegt, haben Musikschaffende zu allen Zeit zu Kompositionen inspiriert. Der Kirchenmusiker von St. Martin hat seine Vertonung schon länger in der Schublade liegen, wie er berichtet. Aber kürzlich verpasste er ihr den letzten Schliff, sodass die Komposition in Illertissen als echte Uraufführung zu hören sein wird.

Sodann werden zwei Auszüge aus einer "Messe brève" mit Sopran, Orgel, Violine und Cello vorgetragen, ebenfalls aus der Feder von Wolfram Seitz. Eingängige Vertonungen des ebenfalls in vielen Versionen zu hörenden "Ave Verum" sollen dem Karfreitagskonzert einen andächtigen Ausklang verleihen. Der Titel entspringt einem in lateinischer Sprache verfassten spätmittelalterlichen Reimgebet. Ein unbekannter Autor hat es wahrscheinlich im 13. Jahrhundert verfasst.