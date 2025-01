Worauf Jürgen Eisen besonders stolz ist und was er noch schaffen will

Jürgen Eisen wollte gar nicht in den Stadtrat. Er hatte Zweifel, ob er da hineinpassen würde, unter all die Doktoren und großen Unternehmer. Dann rückte der Ingenieur im Januar 2005 nach, für CSU-Stadtrat Georg Mahler, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Später wurde er Fraktionschef. Weil er mit Marita Kaisers Politik unzufrieden war, bewarb er sich 2014 ums Amt des Illertisser Bürgermeisters – und gewann in der Stichwahl. Eisen, der seit dieser Woche 60 Jahre alt ist, hat in elf Jahren als Chef im Rathaus unter anderem vier Lieblingsprojekte umgesetzt und für die Zukunft fünf große Ziele.

